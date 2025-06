Guterres rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran

In un momento di crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un avvertimento importante. Durante una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza, ha evidenziato il rischio di un pericoloso ciclo di ritorsioni che potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione. La diplomazia internazionale è chiamata a intervenire prima che le conseguenze diventino irreversibili, perché il fragile equilibrio tra le parti non può più permettersi ulteriori scontri.

Il segretario generale dell' Onu Antonio Guterres, intervenendo ad una riunione urgente del consiglio di sicurezza sull' Iran, ha messo in guardia sul rischio di un ciclo di " ritorsione " dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato tre impianti nucleari di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guterres, rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran

In questa notizia si parla di: guterres - rischio - ciclo - iran

Guterres: “Gravemente allarmato per l’attacco Usa all’Iran. Rischio escalation catastrofica” - António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, si mostra profondamente preoccupato per l’attacco statunitense contro l’Iran, definendolo una “pericolosa escalation” che può compromettere la pace globale.

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale'. Il segretario generale dell' Vai su Facebook

Guterres, rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran; Guterres, rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran; Guterres, rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran.

Guterres, rischio ciclo di ritorsioni dopo raid Usa in Iran - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, intervenendo ad una riunione urgente del consiglio di sicurezza sull'Iran, ha messo in guardia sul rischio di un ciclo di "ritorsione" dopo che gli St ... Riporta ansa.it

Onu, guterres: evitare l’espansione del conflitto tra israele e iran per salvare la regione e il mondo - Antonio Guterres delle Nazioni Unite avverte il Consiglio di sicurezza sul rischio di escalation tra Israele e Iran, esortando a un cessate il fuoco urgente e a negoziati per evitare un conflitto regi ... Si legge su gaeta.it