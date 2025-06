Guinzate confermate mentre Alonso fa un cambiamento dall’apertura

Cari appassionati di calcio, una notizia fresca e avvincente arriva dalla redazione di JustCalcio.com: il Real Madrid punta alla prima vittoria della Coppa del Mondo per club 2025, sfidando il forte Pachuca. Dopo un sorprendente pareggio contro Al Hilal, i Blancos sono determinati a invertire il trend e a dimostrare il loro valore, anche senza Kylian Mbappé. La sfida promette emozioni intense: restate sintonizzati!

2025-06-22 20:25:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Real Madrid spera di ottenere la loro prima vittoria della Coppa del Mondo del club del 2025 quando affrontano la squadra messicana Pachuca. Madrid è stato sorprendentemente tenuto a un pareggio per 1-1 da Al Hilal nella prima partita di Xabi Alonso. Los Blancos era privo di Kylian Mbappe per quella gara a Miami, dall’attaccante della Francia dopo essere stato diagnosticato con gastroenterite. Ancora una volta privato dei servizi della Francia, Alonso ha apportato una modifica al XI iniziale dal gioco di Al Hilal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com