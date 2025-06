Guido Crosetto | Le prossime 48-72 ore saranno molto delicate

Guido Crosetto avverte: nelle prossime 48-72 ore la situazione potrebbe diventare critica. La delicatezza del momento richiede massima attenzione, poiché l'Iran potrebbe reagire con azioni ritorsive, anche asimmetriche o strategiche come il blocco dello Stretto. È fondamentale essere pronti ad affrontare ogni eventualità, mantenendo alta la vigilanza e rafforzando le misure di sicurezza per tutelare gli interessi nazionali.

"Siamo consapevoli che le prossime 48-72 ore costituiscono una fase particolarmente delicata, nella quale non si possono escludere azioni ritorsive da parte dell'IRAN, anche sotto forma di attacchi asimmetrici o di blocchi strategici, come la possibile interruzione della navigazione nello Stretto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Guido Crosetto: "Le prossime 48-72 ore saranno molto delicate"

Guido Crosetto: Raggiunto il 2% del Pil per la Difesa, un punto di partenza - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha celebrato il raggiungimento del 2% del Pil per la Difesa, sottolineando che si tratta di un importante punto di partenza.

Per Crosetto “la tregua in Ucraina è questione di un mese e mezzo” ? L’articolo di Simone Canettieri L’incontro di Guido Crosetto con i parlamentari dell’assemblea Nato alla vigilia del vertice dell’Aia della prossima settimana ha fornito le coordinate dei futur Vai su Facebook

“Starlink può condizione gli scenari geopolitici” dicono su La7. Vero e Ministro @GuidoCrosetto, Marina, Aeronatica e Leonardo sono stati tra i primi in Europa a capire la necessità della connettività satellitare. Starlink unica soluzione per i prossimi anni. Vai su X

Crosetto: «Usare le basi americane presenti in Italia? Da Washington nessuna richiesta» - «Cominciamo dalle basi Nato in Italia, non c’è alcuna intenzione di smantellarle — ha rivelato Cesa appena uscito dal summit — perché anzi il Mediterraneo resta centrale per l’Alleanza atlantica. Si legge su msn.com

Crosetto: “Il mondo è cambiato, la Nato non ha più ragione di esistere. L’Ue e l’Onu non contano niente” - “L’Europa forse un tempo avrebbe potuto contare se si fosse data un ruolo politico che non si è mai data”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it