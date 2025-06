Guida ubriaco e uccide un 20enne in monopattino all'Arco della Pace a Milano | Non l'ho visto arrivare

Un tragico incidente scuote Milano: un giovane di 20 anni, Marco Cutrona, perde la vita all’alba di venerdì 20 giugno vicino all’Arco della Pace. La vittima, in monopattino, è stata investita da un’auto condotta da un uomo in stato di ebbrezza, che non ha visto arrivare il ragazzo. Una tragedia che solleva ancora una volta domande sulla sicurezza e la prevenzione nelle strade cittadine. Continua a leggere.

L'incidente è avvenuto all'alba di venerdì 20 giugno all'angolo tra corso Sempione e via Canova. La vittima è il 20enne Marco Cutrona che stava percorrendo la pista ciclabile quando è stato investito dall'Audi TT passata con il semaforo lampeggiante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ubriaco alla guida travolge e uccide nella notte un 20enne in monopattino a Milano: “Un tasso alcolico di 3 volte sopra ai limiti” - Una tragedia si è consumata nella notte milanese: un giovane di circa 20 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto in Corso Sempione, mentre viaggiava su un monopattino elettrico.

