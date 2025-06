Guerra nucleare Usa colpiscono 3 siti iraniani Impiegati 6 bombardieri B-2 Trump | Ora è il momento per la pace Teheran | È iniziata la guerra

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran, con l’attacco a tre obiettivi nucleari iraniani che rischia di scatenare un conflitto senza precedenti. Una mossa forte, annunciata dall’amministrazione Trump, che solleva interrogativi sulla stabilità globale e il fragile equilibrio di pace in Medio Oriente. È il momento di chiedersi: quale sarà il prezzo della guerra? La pace potrebbe ancora prevalere, ma servono decisioni coraggiose e responsabilità condivise.

Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo senza precedenti contro tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan. L?operazione, annunciata dal presidente Donald Trump, segna un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra nucleare, Usa colpiscono 3 siti iraniani. Impiegati 6 bombardieri B-2. Trump: «Ora è il momento per la pace». Teheran: «È iniziata la guerra»

India-Pakistan: Trump, abbiamo fermato guerra nucleare - Il presidente Trump ha annunciato con orgoglio di aver contribuito a fermare una potenziale guerra nucleare tra India e Pakistan, grazie a una tregua mediata dagli Stati Uniti.

Trump, spero guerra Ucraina-Russia non diventi nucleare - In un momento di grande tensione globale, l’ex presidente Donald Trump ha espresso la sua preoccupazione per il possibile escalation del conflitto tra Ucraina e Russia, auspicando che non si trasformi in una guerra nucleare.

"Possibile raid Usa nel fine settimana". Trump ha approvato i piani d'attacco ma dà ancora tempo all'Iran. Cnn: "Vuole evitare una guerra più ampia in Medio Oriente". L'Aiea: "Mai detto che l'Iran sta costruendo un'arma nucleare" notizie.tiscali.it/esteri/articoli/us Vai su Facebook

.@paolomieli: "I giornali americani registrano l'incertezza di Trump se entrare nella guerra in Iran, i quotidiani credono che la decisione debba arrivare per forza entro il fine settimana, si tratta di bombardare il sito nucleare Fordow, o lo fa o non lo fa" Vai su X

Trump: Abbiamo attaccato con successo i tre siti nucleari in Iran: Fordow, Natanz ed Esfahan - Trump ha parlato con Netanyahu dopo l'attacco ma Israele era stato avvisato. Oggi scuole chiuse in Israele, assembramenti vietati e consentite solo attività essenzi; Israele - Iran, le news in diretta. Trump: “Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani”; Israele-Iran, la guerra in diretta | Trump su Truth: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari. Ora è il momento della pace». I Guardiani della Rivoluzione iraniani: «Adesso è guerra».

Trump e attacco Usa contro Fordow, la fortezza nucleare dell'Iran "è andata" - L'attacco degli Stati Uniti ordinato da Donald Trump contro l'Iran ha colpito 3 siti nucleari e, a giudicare dal post condiviso dal presidente su Truth, ha preso di mira - Si legge su msn.com

Guerra Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato con successo tre siti nucleari iraniani» - Il presidente Usa ha comunicato la partecipazione degli Stati Uniti all'azione contro Teheran: «Abbiamo sganciato un carico di bombe sul sito principale, Fordow» L'articolo Guerra Israele- Riporta msn.com