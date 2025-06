Guerra Israele-Iran | Trump muove i bombardieri B-2 Non aspetteremo due settimane

In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, Donald Trump si mostra deciso a non attendere oltre: riconvoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca e schiera i bombardieri B-2 nelle due settimane di ultimatum agli iraniani. Il mondo osserva con trepidazione, mentre ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri di una regione già martoriata dalla guerra. La posta in gioco è altissima: la pace o un’escalation senza ritorno.

Ore drammatiche nel mondo. Donald Trump riconvoca il Consiglio di sicurezza nazionale alla Casa Bianca e mostra i muscoli muovendo i B-2 nelle due settimane di ultimatum concesse agli iraniani per vedere "se rinsaviscono"

