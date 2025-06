Guerra Israele-Iran Trump accende la miccia del nuovo ordine mediorientale

Qualche ora dopo gli attacchi di Trump, si acceso un nuovo capitolo nel Medio Oriente, con tensioni destinate a ridefinire gli equilibri geopolitici. La miccia del conflitto sta minacciando di coinvolgere grandi potenze e di riscrivere le alleanze, mentre il mondo osserva in apprensione. In questo scenario complesso e volatile, la stabilit√† regionale e globale √® pi√Ļ fragile che mai.

L‚Äôattacco statunitense ha centrato tre degli obiettivi urgenti: azzerare il programma nucleare iraniano, scongiurare il blocco dello Stretto di Hormuz e limitare le spese israeliane, ormai al¬† 7% del Pil nazionale. Restano da fermare i traffici di armi nello Yemen, mentre cresce l‚Äôallerta per il terrorismo, per possibili ripercussioni verso basi Usa nel Mediterraneo e per la posizione di¬† Russia, Corea e Cina. Qualche ora dopo gli attacchi di questa mattina (la notte italiana) ai siti nucleari iraniani,¬† altri bombardieri statunitensi hanno colpito il porto di Bandar Abbas, secondo obiettivo strategico per neutralizzare le forze di Teheran.

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: ¬ęAttaccati i siti nucleari, momento storico¬Ľ¬† La superbomba¬†bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si √® risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

