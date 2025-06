L’instabilità in Medio Oriente si accende con tensioni crescenti tra Israele e Iran, mentre Donald Trump interviene con missili mirati alle centrali nucleari iraniane. Il direttore di Limes, esperto di geopolitica, analizza questa intricata crisi, sottolineando come le mosse di Trump siano orientate a favorire gli israeliani, in un contesto in cui nessuno può permettersi di perdere. Ma cosa cela davvero questa escalation?

Il direttore di Limes ed esperto geopolitico esprime il suo pensiero e analizza la situazione che si sta creando in Medio Oriente Una guerra che pochi capiscono e che tanti condannano. La paura che si possa estendere ad altri paesi è reale, soprattutto dopo l'attacco di Donald Trump all'Iran con un bombardamento mirato alle centrali nucleari. Guerra Israele-Iran, Caracciolo: "Trump attacca per far vincere gli israeliani, non possono perdere." (Ansa Foto) Cityrumors.it Tanti governi e paesi sono rimasti meravigliati dall'attacco di Trump all'Iran, un attacco improvviso e senza che ci fossero vere e proprie avvisaglie, neanche l'ultimatum dello stesso presidente americano era stato preso con serietà, evidentemente, la pensa in questo modo anche Lucio Caracciolo direttore di Limes e noto esperto geopolitico che spiega: " Gli Stati Uniti quasi non potevamo fare diversamente da quello che hanno deciso di fare con l'attacco all'Iran.