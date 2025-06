Gudmundsson che fine farà un pupillo dei fantallenatori? La decisione dopo l’anno deludente

Dopo un’annata complicata, Albert Gudmundsson si trova ora alle soglie di un nuovo capitolo. I fantallenatori si chiedono quale sarà il suo futuro: rinnovato in una nuova squadra o pronto a riscatto? La decisione sulla sua destinazione potrebbe influenzare le strategie di molte rose. Ma una cosa è certa: il suo talento e la voglia di emergere non sono mai venuti meno, e il suo prossimo passo potrebbe sorprenderci.

L’attaccante islandese ha deluso le aspettative dei fantallenatori dopo l’ultima stagione: ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione (LaPresse) – SerieANews.com Non è stata per nulla facile l’ultima stagione di Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina è passato da uno score di 14 gol e 4 assist nella sua prima annata in Serie A con il Genoa, ad appena 6 reti e 1 assist. Anche al Fantacalcio il suo rendimento è crollato di conseguenza. Il passaggio da centrocampista ad attaccante aveva già abbassato l’hype intorno al suo nome, poi il campo ha parlato. 🔗 Leggi su Serieanews.com