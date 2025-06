Guasto a un treno sulla linea Bologna Prato | ritardi e cancellazioni Circolazione in ripresa

Un inconveniente tecnico sulla linea Bologna-Prato ha causato ritardi e cancellazioni fin dalle prime ore del mattino, con il traffico ferroviario sospeso vicino a Vernio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità grazie all'attivazione di corse bus sostitutive. Restate sintonizzati per aggiornamenti: la circolazione è in fase di graduale ripresa e i servizi stanno tornando alla normalità .

Bologna, 22 giugno 2025 - Guasto a un treno, circolazione ferroviaria sospesa da stamani alle 5.30 sulla linea Bologna-Prato. Il treno è fermo in linea in prossimitĂ di Vernio (Prato). Così Trenitalia sul proprio sito. I treni, si spiega, "subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus". In un aggiornamento delle 10.30 sui legge: "La circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. I treni Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti e subito limitazioni di percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it