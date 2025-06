Guasto a un treno stop sulla linea Bologna Prato | ritardi e cancellazioni

Un inconveniente sulla linea Bologna-Prato sta causando disagi: un guasto a un treno ha fermato il traffico ferroviario dalle prime ore del mattino, provocando ritardi e cancellazioni. Trenitalia ha attivato servizi con corriere sostitutivi per minimizzare i disagi dei pendolari. La circolazione sta lentamente tornando alla normalità , ma è consigliabile verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. Restate con noi per le ultime novità .

Bologna, 22 giugno 2025 - Guasto a un treno, circolazione ferroviaria sospesa da stamani alle 5.30 sulla linea Bologna-Prato. Il treno è fermo in linea in prossimitĂ di Vernio (Prato). Così Trenitalia sul proprio sito. I treni, si spiega, "subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus". In un aggiornamento delle 10.30 sui legge: " La circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. I treni Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti e subito limitazioni di percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guasto a un treno, stop sulla linea Bologna Prato: ritardi e cancellazioni

Linea Bologna - Prato: dalle ore 5:30, circolazione ferroviaria sospesa per un inconveniente tecnico a un treno. https://rfi.it/content/rfi/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2025/6/22/linea-bologna---prato--dalle-ore-5-30--circolazione-ferroviaria-.html… Vai su X

Modifiche alla circolazione per la festivita' del 2 Giugno 2025 in seguito alla festivita' del 2 Giugno in tale giornata le corse Bologna San Benedetto VdS e viceversa saranno soppresse come da allegato, saranno invece effettuate tutte le corse Prato Bologna e Vai su Facebook

