Guasto a un treno blocca la linea Bologna-Prato | ritardi e cancellazioni

Mattinata difficile per i viaggiatori sulla linea ferroviaria Bologna–Prato, dove dalle 5.30 di mattina, la circolazione è completamente sospesa a causa di un guasto tecnico a un treno fermo in prossimità di Vernio, in provincia di Prato. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana sul proprio sito.