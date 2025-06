Guardando al futuro Gli eventi della città Un calendario di iniziative

guardando al futuro, la città si prepara a un entusiasmante calendario di iniziative che rafforzeranno i legami tra condomini, quartiere e comunità. Dopo l’assegnazione dei primi alloggi, tanti spazi sono ancora vuoti ma pronti ad accogliere nuovi inquilini, mentre progetti solidali mirano a creare un filo conduttore tra tutti gli attori coinvolti. Insieme, costruiremo un futuro più unito, partecipato e vivace, dove ogni evento sarà un passo verso una comunità più forte e coesa.

Dopo l’assegnazione dei primi appartamenti, ci sono ancora alloggi in attesa di inquilini. E sono pronti anche alcuni progetti solidali per creare un filo conduttore tra i condomini della Fondazione, il quartiere e la città. "Cercheremo di far stare insieme i condomini nel tempo libero negli spazi comuni. E poi cercheremo di coinvolgere, il quartiere, la città: stiamo approntando un calendario di eventi nei quali ci piacerebbe coinvolgere altre associazioni. Fare rete è sempre bello e del resto Olga e Pasquale Pezzini hanno unito tre associazioni", racconta Attilio Galli Tutti sono già al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guardando al futuro. Gli eventi della città. Un calendario di iniziative

