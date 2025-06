Grotteria uomo anziano scomparso da giorni | in corso le ricerche per ritrovarlo

La scomparsa del signor Pasquale Catalano, uomo anziano residente a Grotteria, sta destando grande preoccupazione in tutta la comunità. Da oltre una settimana, le ricerche sono in corso per ritrovarlo, e ogni minuto che passa aumenta l’ansia di familiari e vicini. La sua assenza ha lasciato un vuoto in Contrada Marmora, mentre le autorità intensificano gli sforzi per trovare il modo di riportarlo a casa al più presto.

È scomparso da oltre una settimana il signor Pasquale Catalano, residente a Contrada Marmora, nel comune di Grotteria. Dal 19 giugno, infatti, non si hanno più notizie dell’uomo, suscitando forte preoccupazione in famiglia e nella comunità locale. L'uomo si sarebbe allontanato dalla propria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Grotteria, uomo anziano scomparso da giorni: in corso le ricerche per ritrovarlo

In questa notizia si parla di: uomo - grotteria - scomparso - anziano

Per fortuna che c'è Alfonso, il poliziotto di Lucera provvidenziale nelle ricerche di un anziano scomparso - Alfonso Mastrangelo, il poliziotto di Lucera, torna a far parlare di sé con un intervento provvidenziale.

Grotteria, uomo anziano scomparso da giorni: in corso le ricerche per ritrovarlo; Anziano scomparso a Grotteria, avviate le ricerche; Le notizie di Reggio Calabria in tempo reale.

Reggio Calabria, ore di angoscia per la scomparsa di un anziano a Grotteria - L'uomo si è allontanato da casa mercoledì 18 giugno senza lasciare tracce. Riporta strettoweb.com

Pasquale Catalano scomparso da Grotteria, i familiari: "Aiutateci a ritrovarlo" - Ricerche in corso, appello ai cittadini e contatti utili delle associazioni specializzate. Secondo tag24.it