grotteria ritrovato senza vita il 94enne scomparso da quattro giorni

Tragedia a Grotteria, dove il corpo di Pasquale Catalano, scomparso da quattro giorni, è stato ritrovato senza vita in una zona impervia. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione tra familiari e comunità, ora colpite da un dolore profondo. La scoperta, avvenuta questa mattina in località Catalisano, getta un'ombra sulla tranquilla contrada Marmora, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa tragica perdita.

