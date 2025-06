Grossi poco chiari i danni a Fordow ma Natanz ' distrutta'

Gli ultimi sviluppi sul fronte nucleare si tingono di incertezza: mentre i danni sotterranei a Fordow restano poco chiari, Natanz è stata descritta come "completamente distrutta". Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha sottolineato come le valutazioni siano ancora incerte, lasciando aperti molti interrogativi sulla reale portata di questi eventi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con un’incertezza che potrebbe avere ripercussioni globali.

I danni sotterranei nel sito di Fordow sono poco chiari, ma Natanz è stata "completamente distrutta". Lo ha detto il direttore generale dell' Aiea, Rafael Grossi, alla Cnn sottolineando che "ci sono chiare indicazioni di impatti, ma per quanto riguarda la valutazione del grado di danno nel sottosuolo, non possiamo pronunciarci". Lo riporta Sky News. "Nessuno può dire l'entità dei danni", afferma, aggiungendo che, a causa dei cambiamenti osservati nella conformazione dei siti, "non si può escludere che vi siano stati danni significativi". Grossi afferma che la struttura di Natanz è stata "completamente distrutta", mentre i suoi corridoi sotterranei "hanno sofferto molto" a causa delle interruzioni di corrente elettrica causate dagli attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grossi, poco chiari i danni a Fordow ma Natanz 'distrutta'

