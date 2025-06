Grosseto | bus incastrato nel sottopasso ferroviario Circolazione treni sospesa per oltre un’ora

Un incidente insolito ha scosso Grosseto oggi, 22 giugno 2025: un autobus si è bloccato nel sottopasso ferroviario di piazza Lamarmora, provocando la sospensione dei treni per oltre un’ora. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per risolvere la situazione, ma l’episodio ha creato disagi e scompiglio in città. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza e la gestione delle infrastrutture siano fondamentali per garantire la mobilità urbana.

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 22 giugno 2025, a Grosseto per un incidente stradale. Un autobus è rimasto incastrato nel pomeriggio nel sottopasso ferroviario di piazza Lamarmora L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: bus incastrato nel sottopasso ferroviario. Circolazione treni sospesa per oltre un’ora

In questa notizia si parla di: grosseto - incastrato - sottopasso - ferroviario

Bus a metano si incastra in un sottopasso ferroviario a Grosseto, stop ai treni sulla linea Livorno-Roma - Un incidente inatteso a Grosseto scuote la tranquillità della linea Livorno-Roma: un bus a metano si è incastrato in un sottopasso ferroviario, interrompendo il traffico e mettendo in allerta le autorità.

Autobus si incastra nel sottopasso: paura per i serbatoi a metano, ferrovia interrotta; Autobus a metano incastrato in un sottopasso ferroviario a Grosseto, ripresa la circolazione dei treni; Bus a metano si incastra in un sottopasso ferroviario a Grosseto, stop ai treni sulla linea Livorno-Roma.

Bus a metano si incastra in un sottopasso ferroviario a Grosseto, stop ai treni sulla linea Livorno-Roma - Roma, tra Grosseto e Alberese, a causa di un bus a metano rimasto incastrato in un sottopasso ferroviario ... Riporta fanpage.it

Bus a metano si incastra in sottopasso ferroviario, stop treni - Circolazione dei treni sospesa per poco meno di un'ora e mezzo questo pomeriggio lungo la linea Livorno- Si legge su ansa.it