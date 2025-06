Grosseto Aiuto mi ha violentata in mare si cerca un nordafricano

A volte, le apparenze possono ingannare e dietro a momenti di spensieratezza si celano drammi inimmaginabili. La brutale aggressione di ieri pomeriggio a Grosseto, che ha scosso la comunità, mette in luce l’urgenza di interventi concreti per tutelare le vittime e garantire giustizia. È fondamentale non fermarsi alle apparenze, ma indagare con responsabilità e rispetto, affinché situazioni simili non si ripetano.

Grosseto, 22 giugno 2025 – «Aiuto, mi ha violentata». Ha urlato così una ragazza, poco più che maggiorenne, di origine straniera, ieri pomeriggio intorno alle 15. Era insieme ad un ragazzo, anche lui di origini nordafricane. Avevano deciso di trascorrere una giornata al mare, almeno così sembrava dalle intenzioni della vigilia. Ma, come hanno raccontato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Grosseto. “Aiuto, mi ha violentata in mare”, si cerca un nordafricano

