Gregorio VII è rivolta contro il taglio dei pini il Comune rassicura | Solo tre abbattimenti

Una manifestazione di protesta che vuole difendere il patrimonio arboreo della zona e ribadire il proprio sdegno contro il taglio indiscriminato dei pini. Con il Comune che rassicura solo tre abbattimenti, i residenti sono determinati a fare ascoltare la loro voce e a tutelare il verde pubblico. La mobilitazione si svolgerà domani alle 18.30 davanti a Villa Carpegna, un’occasione per dimostrare che la tutela dell’ambiente non si negocia.

“Ci opporremo all’abbattimento di 156 pini”. Con questa promessa i residenti hanno annunciato la manifestazione di protesta contro gli abbattimenti tra via Gregorio VII e piazza Carpegna. In programma per domani, lunedì 23 giugno, alle 18.30 davanti all’ingresso di Villa Carpegna. Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Gregorio VII, è rivolta contro il taglio dei pini, il Comune rassicura: "Solo tre abbattimenti"

