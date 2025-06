Greggio festeggia una Juve spumeggiante dopo la vittoria contro il Wydad | I bianconeri ne hanno fatti 4 contro una squadra ostica! Yildiz è implacabile ma Koop è in stallo e la difesa fa qualche errore…

Ezio Greggio, tifoso appassionato della Juventus, non ha nascosto la sua gioia per la spettacolare vittoria contro il Wydad. I bianconeri hanno dominato sul campo, segnando quattro gol e dimostrando tenacia e determinazione. Una prestazione che ha entusiasmato i tifosi e rafforzato la fiducia nel team. Con questa vittoria, la Juventus si conferma protagonista sulla scena internazionale: un risultato che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Greggio, noto tifoso della Juve, ha espresso la sua soddisfazione dopo la roboante vittoria ottenuta contro il Wydad: le sue parole. Ezio Greggio celebra la grande prestazione che la Juve ha offerto contro il Wydad Casablanca. Il noto tifoso bianconero ha festeggiato la roboante vittoria della Vecchia Signora con un messaggio social pubblicato sul proprio profilo X. Ecco cos’ha scritto al termine della seconda giornata del girone G del Mondiale per Club. PAROLE – « E la Juventus anche oggi ne fa 4 contro una squadra ostica, con Yildiz implacabile e tutti i giocatori che han fatto il loro dovere e han giocato a calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Greggio festeggia una Juve spumeggiante dopo la vittoria contro il Wydad: «I bianconeri ne hanno fatti 4 contro una squadra ostica! Yildiz è implacabile, ma Koop è in stallo e la difesa fa qualche errore…»

