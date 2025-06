Grealish a Napoli dall’Inghilterra insistono | incredibile retroscena con De Bruyne e Conte

Il futuro di Jack Grealish potrebbe sorprendere gli appassionati: dall'Inghilterra arriva un retroscena che coinvolge anche De Bruyne e Conte, alimentando le voci di un possibile trasferimento del fantasista del Manchester City al Napoli. L’ipotesi estiva si fa sempre più concreta, con dettagli intriganti che potrebbero rivoluzionare il mercato. Una mossa che potrebbe cambiare le sorti della Serie A e aprire scenari inaspettati per il calciomercato europeo.

L’attaccante inglese del Manchester City resta nell’orbita degli azzurri: spunta un retroscena dall’Inghilterra che coinvolgerebbe anche il centrocampista belga Jack Grealish rimane un nome accostato al Napoli. L’attaccante inglese del Manchester City potrebbe lasciare il club di Premier già in estate, con l’ipotesi partenopea che resta viva. Stando a quanto riferito dal Sun in Inghilterra, l’ipotesi è più concreta di quanto si possa immaginare e insieme a Ndoye, Chiesa e Sancho, anche il britannico è nella lista dei desideri di Manna. Grealish al Napoli, dall’Inghilterra rilanciano: coinvolto De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Grealish a Napoli, dall’Inghilterra insistono: incredibile retroscena con De Bruyne e Conte

