Grazie per esserti assunta la responsabilità di questa discussione | Kim Kardashian condivide sui social una sua conversazione con ChatGPT e viene derisa

Kim Kardashian, nota per il suo stile audace e imprevedibile, ha recentemente condiviso sui social una conversazione con ChatGPT, scatenando reazioni contrastanti tra i suoi follower. L'episodio ha immediatamente suscitato ironie e sberleffi, svelando come anche le star più celebri possano essere vittime di fraintendimenti digitali. Ma cosa ci insegna questa vicenda sulla comunicazione moderna e le illusioni che ancora circondano l'intelligenza artificiale?

Kim Kardashian condivide sui social una sua conversazione con ChatGPT e viene derisa e sbertucciata dai suoi follower. La star del reality ha pubblicato uno screenshot di una conversazione avuta con il chatbot di OpenAI nelle sue storie di Instagram. Nella chat la Kardashian sembra seriamente credere di dialogare con una persona in carne ed ossa, quasi fosse il suo migliore amico, di fondo si percepisce che non c’è senso dell’ironia nello scambio (come spesso capita quando si utilizza ChatGPT per scherzare sui suoi limiti umani dovuti appunto al fatto che sia una meccanismo digitale non umano ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie per esserti assunta la responsabilità di questa discussione”: Kim Kardashian condivide sui social una sua conversazione con ChatGPT e viene derisa

