GRAVI INDIZI DI REATO – Caso Bergamini dopo 35 anni una verità | Denis non si è suicidato

Dopo 35 anni di misteri e interrogativi irrisolti, arriva una svolta nel caso Bergamini: nuovi gravi indizi di reato suggeriscono che Denis non si sia suicidato, come da versioni ufficiali. Una verità che potrebbe cambiare tutto, riscrivendo la storia di uno dei casi più inquietanti del calcio italiano. È arrivato il momento di fare luce sulla verità nascosta.

Il 18 novembre 1989, lungo la statale 106 jonica, nei pressi di Roseto Capo Spulico, Calabria, viene ritrovato il corpo senza vita di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, centrocampista 27enne ed ex promessa del calcio italiano. Da quel momento si apre uno dei casi più controversi e oscuri della cronaca sportiva e giudiziaria italiana. Secondo . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - GRAVI INDIZI DI REATO – Caso Bergamini, dopo 35 anni una verità : Denis non si è suicidato

Morte di Bergamini, la difesa di Isabella Internò: «Non avete prove per condannarla, lei come Enzo Tortora»; Morte Bergamini, per i giudici «Internò colpevole oltre ogni ragionevole dubbio»; Caso Bergamini, la difesa della Internò: il popolo l'ha già condannata. È un processo mediatico.

Omicidio Denis Bergamini, i giudici: «Isabella Internò era animata dal morboso desiderio di possesso della vittima» - condannata a sedici anni per omicidio volontario aggravato in concorso con ignoti per la morte di Donato Denis Bergamini, il centrocampista 27enne del Cosenza, originario di Argenta, in provincia ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Denis Bergamini, indagato cugino dell’ex fidanzata: concorso in omicidio/ “Isabella Internò non agì da sola” - I giudici paragonano gli indizi alle tessere di un puzzle che mostra inequivocabilmente la colpevolezza dell’ex fidanzata del calciatore. Riporta ilsussidiario.net