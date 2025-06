Gravi episodi in città mons Ferretti | In questa folla Gesù si immerge parla guarisce ama

In un momento di crisi e riflessione, la città di Foggia si è stretta intorno a Gesù durante la solenne processione del Corpus Domini. Mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo della diocesi, ha invitato la comunità a trovare forza nella fede e nell'amore, lanciando un messaggio di speranza: "Voi stessi date loro da mangiare...", un richiamo alla generosità e alla responsabilità di ciascuno nel ricostruire il senso di unità e solidarietà.

Al termine della processione eucaristica nella solennità del Corpus Domini che si è svolta il 21 giugno l'arcivescovo della diocesi Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, ha lanciato un messaggio alla città alla luce dei gravi accadimenti degli ultimi giorni: "Voi stessi date loro da mangiare. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Gravi episodi in città, mons. Ferretti: "In questa folla Gesù si immerge, parla, guarisce, ama"

In questa notizia si parla di: gravi - città - mons - ferretti

“La Nargi in Aula ha detto cose gravi”, Gubitosa si appella alla città - Le recenti dichiarazioni del sindaco Laura Nargi in Consiglio comunale hanno scosso l'opinione pubblica, rivelando aspetti allarmanti sulla sua esperienza di minacce e pressioni per un intero anno.

La città dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: “C’è solo un negozio di frutta e verdura” - A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la preoccupante realtà è che la maggior parte dei cittadini è obesa o in sovrappeso, con un'unica oasi sana: un negozio di frutta e verdura.

Gravi episodi in città, mons. Ferretti: In questa folla Gesù si immerge, parla, guarisce, ama; Domani allo stadio Zaccheria i funerali dei tre giovani tifosi morti; Potenza, chi erano i tifosi del Foggia morti nell'incidente: Gaetano Gentile, Samuele Del Grande e Michele Bic.