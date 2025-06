Grave infortunio sul lavoro a Zevio | una persona schiacciata da un bovino

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato a Zevio, dove un uomo è stato schiacciato da un bovino nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno. L’incidente, avvenuto intorno alle 17.30, ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità e le autorità locali. Le prime ricostruzioni indicano una situazione critica che richiede immediato intervento. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza nelle attività agricole e il rischio costante presente nel settore.

Un grave incidente sul lavoro è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 giugno, nel Comune di Zevio. In base alle prime informazioni disponibili, intorno alle ore 17.30, una persona sarebbe rimasta vittima di un infortunio causato da uno schiacciamento provocato da un bovino. Le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Grave infortunio sul lavoro a Zevio: una persona schiacciata da un bovino

In questa notizia si parla di: grave - infortunio - lavoro - zevio

Grave infortunio sul lavoro a Zevio: uomo schiacciato da un bovino - Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Zevio, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un bovino.

? Paura a Latisana, uomo travolto da un’auto mentre attraversa la strada: è grave --> https://www.nordest24.it/uomo-investito-latisana-grave-incidente-via-vendramin/ Vai su Facebook

Grave infortunio sul lavoro a Zevio: una persona schiacciata da un bovino; Grave infortunio sul lavoro a Zevio: uomo schiacciato da un bovino; Zevio: cade in un cantiere da quattro metri di altezza, grave un artigiano.

Cade da un’impalcatura da 5 metri d’altezza: operaio edile elitrasportato in ospedale - ZEVIO (VR) – Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, in un cantiere edile situato in via Rita Levi Montalcini. Scrive nordest24.it

Operaio precipita da cinque metri d'altezza, intervento d’urgenza - Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno in un cantiere edile di Zevio, in via Rita Levi Montalcini. Come scrive oggitreviso.it