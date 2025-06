Grant Ellis darà una nuova chance a Litia Garr in The Bachelor 29?

Le recenti vicende tra Grant Ellis e Juliana Pasquarosa hanno acceso il dibattito sui sentimenti non ancora spenti di Grant. Dopo una rottura amichevole e rispettosa, si apre ora una nuova possibilità con Litia Garr in The Bachelor 29. Riusciranno i due a scrivere un capitolo diverso, forse più sincero e duraturo? La domanda rimane: è davvero finita o questa potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di inaspettato?

Le recenti vicende riguardanti la rottura tra Grant Ellis e Juliana Pasquarosa, annunciata a soli tre mesi dalla loro proposta di matrimonio trasmessa durante la stagione 29 di The Bachelor, hanno suscitato molte discussioni sul futuro del protagonista e sui possibili sviluppi con la finalista Litia Garr. La separazione, definita come amichevole e caratterizzata da reciproco rispetto, si è verificata in un contesto di ambiguità emotiva che ha lasciato spazio a molte speculazioni. cosa è successo tra grant e litia?. il confronto durante la finale. Durante la cerimonia dell'ultima rosa, Litia Garr si presentò con grande sicurezza, esprimendo con convinzione che avrebbe ricevuto l'anello e che il loro rapporto era ormai pronto per il passo successivo.

