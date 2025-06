Grandi eventi e nodo traffico E la città di divide sulle scelte

Le grandi manifestazioni e l’afflusso di traffico dividento la città, creando tensioni tra residenti e commercianti. Mentre alcuni criticano le restrizioni che limitano l'apertura delle attività, altri apprezzano la riuscita degli eventi come opportunità di visibilità e crescita. La sfida è trovare un equilibrio tra divertimento e praticità, affinché tutti possano beneficiare di questa vivace stagione cittadina. Solo così si potrà trasformare le difficoltà in occasioni di progresso condiviso.

C'è chi si lamenta di non aver potuto aprire la propria attività commerciale al pubblico a causa dell'ottima gestione degli eventi che si svolgono nelle strade.

