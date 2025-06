Grande successo per la seconda edizione di Pizzica nei Vicoli a Pulsano

Nella suggestiva cornice del centro storico di Pulsano, si è svolta con entusiasmo la seconda edizione di “Pizzica nei Vicoli”, un evento che ha fatto danzare e coinvolgere intere comunità. Tra musica travolgente e tradizioni radicate, il talk precedente al concerto dei Primitivo Trad ha aggiunto valore a una giornata di autentico folklore. Un successo che promette di diventare ormai un appuntamento imperdibile nel panorama culturale locale.

Nella giornata di ieri, nel cuore del centro storico di Pulsano, si è svolta la seconda edizione di "Pizzica nei Vicoli", un evento che ha riscosso un grandissimo successo, coinvolgendo la comunità e gli appassionati di musica popolare da tutta la provincia. Prima del concerto travolgente dei Primitivo Trad, protagonisti assoluti della serata con la loro energia e sonorità tradizionali, si è tenuto un importante talk culturale dedicato alla pizzica, con due ospiti d'eccezione: Francesco Pastorelli, studioso di storia locale, e Piero Balsamo, presidente della Pro Loco di Francavilla Fontana ed esperto di tradizioni popolari.

