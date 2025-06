La quarta edizione della 10 km Liternum ha conquistato il cuore di Villa Literno, coinvolgendo oltre 500 atleti e 80 società sportive in una giornata all'insegna della passione, della sfida e della memoria. Un evento che ha saputo unire sport e comunità, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. E questa è solo l’inizio di un viaggio che promette ancora grandi emozioni.

Grande successo per la quarta edizione della “10 km Liternum”, la corsa su strada andata in scena domenica 22 giugno a Villa Literno, nel cuore del Casertano. Oltre 500 atleti al via, in rappresentanza di oltre 80 società sportive, hanno dato vita a una mattinata di sport, entusiasmo e memoria. 🔗 Leggi su Casertanews.it