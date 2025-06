Grande successo per il saggio di fine anno della Royal Academy Non solo danza

Un entusiasmo contagioso per una serata indimenticabile che ha celebrato talento, passione e arte in ogni performance. La Royal Academy Ballet School Non Solo Danza ha dimostrato ancora una volta come la dedizione possa trasformare sogni in realtà , lasciando il pubblico desideroso di rivivere queste emozioni. È stata davvero una festa di cultura e creatività , un trionfo che rimarrà nel cuore di tutti.

Domenica 15 giugno, il Cinema-Teatro Sant'Aniello di Castel Volturno ha ospitato con grande successo lo spettacolo di fine anno della Royal Academy Ballet School Non Solo Danza di Villa Literno. A partire dalle 19:30, la serata ha incantato il pubblico con esibizioni di alta qualità

