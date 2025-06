Graffi e spintoni ai carabinieri uno finisce all' ospedale | 22enne arrestato dopo inseguimento

Un inseguimento mozzafiato ha portato all'arresto di un 22enne tunisino, coinvolto in un episodio di violenza contro i carabinieri durante un normale controllo di routine a Civita Castellana. La scena si è conclusa con graffi e spintoni rivolti ai militari, uno dei quali ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La vicenda mette in luce ancora una volta quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti, anche in situazioni di grande tensione.

Arrestato durante un servizio di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana. A finire in manette un 22enne tunisino, già "noto all'Arma – sottolineano i militari – per la sua vicinanza a un gruppo di connazionali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti".

