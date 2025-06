Graduatorie GaE e GPS 2026 | valutazione TFA sostegno e concorsi ordinari

Sei un docente o un aspirante insegnante in attesa di aggiornare le tue graduatorie GaE e GPS per il 2026? È fondamentale comprendere come vengono valutate le qualifiche del TFA sostegno e i risultati dei concorsi ordinari, poiché le norme attuali stabiliscono limiti precisi e differenziano tra le varie fasce e tipologie di posti. Scopriamo insieme cosa cambia e quali opportunità si aprono nel prossimo biennio!

Nel contesto dell’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 202426, è importante chiarire quando il TFA sostegno e il superamento di concorsi ordinari siano valutabili all’interno delle GaE e delle GPS. Le disposizioni normative distinguono tra fasce e tipologia di posto, limitando la valutabilità in alcuni casi specifici Il TFA sostegno non attribuisce punteggio nelle GaE . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Graduatorie GaE e GPS 2026: quanti punti valgono TFA sostegno e concorsi ordinari. Come procedere - Se sei un insegnante in attesa di aggiornamenti, capire come si valutano i punti TFA sostegno e concorsi ordinari nelle graduatorie GaE e GPS 2026 è fondamentale.

