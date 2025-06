Graduatorie GaE e GPS 2026 | quanti punti valgono TFA sostegno e concorsi ordinari Come procedere

Se sei un insegnante in attesa di aggiornamenti, capire come si valutano i punti TFA sostegno e concorsi ordinari nelle graduatorie GaE e GPS 2026 è fondamentale. Scopri quando vengono considerati, come procedere e quali sono le novità più importanti per garantirti il massimo dei punteggi e opportunità. Preparati a navigare con chiarezza tra procedure e criteri, perché il tuo percorso professionale merita attenzione e strategia.

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie ad esaurimento (GaE): valutazione TFA sostegno e superamento concorso ordinario. Quando si valutano e quando no. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - sostegno - quanti - punti

Quanti punti può guadagnare Sinnner su Alcaraz nel ranking ATP: tutte le ipotesi a Roma - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nelle semifinali degli Internazionali d'Italia 2025, entrambi posizionati ai vertici del ranking ATP.

Graduatorie GaE e GPS 2026: quanti punti valgono TFA sostegno e concorsi ordinari. Come procedere; Elenchi aggiuntivi GPS, Uil: penalizzati gli ITP e docenti di sostegno non abilitati; GPS sostegno, differenze di punteggio tra TFA e corsi INDIRE?.

Graduatorie GPS 2024/26: ho avuto supplenza sostegno. Quanti punti avrò - Lo scorso anno egli ha insegnato da graduatorie incrociate sostegno presso una scuola secondaria di primo grado con contratto annuale al 31/08. Riporta orizzontescuola.it

Graduatoria interna di istituto, docente trasferito da sostegno a posto comune: quanti punti si perdono? - Sono una docente di sostegno nella scuola primaria, a tempo indeterminato dal 2007. Secondo orizzontescuola.it