Gp d’Italia di MotoGp Marc Marquez conquista la gara al Mugello Quartararo è terzo

Il GP d’Italia al Mugello si conclude con un trionfo stellare di Marc Marquez, che conquista una doppietta memorabile e conferma il suo straordinario talento sotto la pioggia di tifosi italiani. La corsa ha regalato emozioni intense e sorprese, con Quartararo e Bagnaia a lottare fino all’ultimo metro. Un risultato che lascia il segno nel campionato, segnando un passo fondamentale per il futuro delle stelle del motociclismo italiano e internazionale.

Firenze, 22 giugno 2025 – Marc Marquez vince il Gp d’Italia. Oggi, domenica 22 giugno, il pilota spagnolo della Ducati ha fatto il bis dopo il trionfo nella Sprint, ripetendosi anche nella gara lunga. Alle sue spalle, ancora una volta, secondo posto per la Gresini del fratello Alex, mentre a chiudere il podio c’è la VR46 di Fabio Di Giannantonio, che negli ultimi giri ha beffato Pecco Bagnaia, quarto al traguardo, che continua il suo inizio di stagione difficile uscendo ‘deluso’ anche dal Gp di casa. Quinto e sesto posto per altri due piloti azzurri, Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (VR46), seguiti in settima posizione dall’Aprilia di Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

