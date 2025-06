Governance quotate | più spazio a istituzionali e attenzione a temi ESG

Il panorama della corporate governance in Italia si arricchisce di segnali incoraggianti: gli investitori istituzionali dimostrano un rinnovato interesse verso le società quotate, con una crescente attenzione alle tematiche ESG. Il Rapporto Consob evidenzia un dialogo più intenso tra imprese, azionisti e altri stakeholders, aprendo la strada a un 2024 che segna un nuovo capitolo di partecipazione e responsabilità nel mercato italiano.

Vi sono chiari segnali di un ritorno d’interesse degli investitori istituzionali per le società quotate italiane. E’ quanto emerge dall’ultimo Rapporto della Consob sulla Corporate governance, contenente un addendum che fotografa l’intensa interazione avvenuta tra imprese, azionisti ed altri stakeholders. Il rapporto conferma anche alcune tendenze emerse negli ultimi Più istituzionali nel capitale delle quotate. Il 2024, per la prima volta da periodo pre-pandemia, mostra un incremento nella quota delle imprese quotate a Piazza Affari che hanno nell’azionariato investitori istituzionali, che si attestano al 27% da 24% dell’anno prima, in particolate investitori esteri, presenti nel capitale del 21,5% delle società contro il 19% del 2023. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Governance quotate: più spazio a istituzionali e attenzione a temi ESG

In questa notizia si parla di: quotate - istituzionali - governance - spazio

Ritorno degli investitori istituzionali sulle società italiane quotate in Borsa nel 2024 - Il 2024 segna un ritorno di grande rilievo degli investitori istituzionali sulle società italiane quotate, con una crescita significativa rispetto agli ultimi anni.

Caccia russo in spazio Nato, Rutte: ci coordiniamo con Estonia - Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che l'alleanza e l'Estonia stanno collaborando attentamente in risposta all'incidente nel Mar Baltico.

Internet Governance Forum Italia (@IGFItaliaorg) Vai su X

Governance quotate: più spazio a istituzionali e attenzione a temi ESG; Nei portafogli «private» spazio all’economia reale; Proxy advisor, il suggeritore silenzioso che decide le assemblee.

Governance quotate: più spazio a istituzionali e attenzione a temi ESG - pandemia, mostra un incremento nella quota delle imprese quotate a Piazza Affari che hanno nell’azionariato investitori istituzionali, che si attestano al 27 ... Come scrive quifinanza.it

Torna l’appetito degli investitori sulle italiane quotate in Borsa - Fa uno scatto in avanti, per la prima volta dal 2019, la presenza degli investitori istituzionali a Piazza Affari. Scrive ilmessaggero.it