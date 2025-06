Gonzaga prima sparano contro le case e poi minacciano i carabinieri in caserma

Un episodio inquietante scuote Moglia, nel Mantovano, dove due cittadini indiani hanno aperto il fuoco e minacciato le forze dell'ordine. La violenta escalation di ieri pomeriggio mette in luce tensioni e violenze che richiedono una risposta decisa e coordinata da parte delle autorità . Ma cosa si cela dietro questo gesto improvviso? Approfondiamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità locale.

La giornata era già iniziata male per i due indiani residenti a Moglia, nel Mantovano: un 29nne ed un 26nne. Nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno i due, per futili motivi, avrebbero esploso colpi di arma da fuoco a salve contro alcune abitazioni private di loro connazionali, sempre residenti a Moglia. L'intervento dei carabinieri. Le immediate indagini condotte dai carabinieri della locale Stazione, supportati da personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Gonzaga, hanno permesso di individuare i due indiani come i probabili autori del gesto minatorio. Perquisizione e sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gonzaga, prima sparano contro le case e poi minacciano i carabinieri in caserma

In questa notizia si parla di: carabinieri - gonzaga - prima - sparano

Borello terrorizzata da 3 rapine in serie, arrestato. Prima dei colpi foto 'da gangster' con le lame davanti alla stazione dei carabinieri - A Borello, la comunità è in apprensione dopo tre rapine in serie. Un sospetto, immortalato in una foto "da gangster" davanti alla stazione dei carabinieri, è stato arrestato prima di colpire.

Prima tenta un furto al bowling e poi scappa dai carabinieri a 180 chilometri orari: fermato 15enne - Un giovane di soli 15 anni ha tentato di rubare al bowling e, fuggito in auto, ha raggiunto i 180 km/h sulla tangenziale prima di essere fermato dai carabinieri.

Gonzaga, prima sparano contro le case e poi minacciano i carabinieri in caserma - Dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale ma anche di spaccio di droga ... Si legge su ilgiorno.it

Prima sperona l’auto dei carabinieri, poi cerca di investirli in retromarcia. I militari sparano - L'articolo Prima sperona l’auto dei carabinieri, poi cerca di investirli in retromarcia. Lo riporta msn.com