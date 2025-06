Golf Tommy Fleetwood conserva la vetta del Travelers Championship ad un round dal termine

porta Fleetwood a mantenere la testa della classifica, consolidando la sua posizione in vista delle ultime 18 buche. Il Travelers Championship si conferma un palcoscenico di grande emozione, dove i migliori golfer del PGA Tour si sfidano per aggiudicarsi uno dei premi più ambiti del circuito. Con questa tensione crescente, i tifosi sono impazienti di scoprire chi conquisterà il prestigioso titolo e il premio di 20 milioni di dollari.

I golfisti del PGA Tour continuano a dare spettacolo nel corso dell’attesissimo appuntamento settimanale. Siamo giunti a 18 buche dalla conclusione del Travelers Championship (montepremi 20 milioni di dollari), ricchissimo evento nato nel lontano 1952 ed ormai tra le kermesse di maggior prestigio al difuori dei Major. Ad un round dal termine continua a guidare la classifica Tommy Fleetwood. Il golfista inglese sigla un solido -7 di giornata che gli consente di portare il suo score complessivo a -16 (194 colpi). Fleetwood vanta tre lunghezze di margine sugli americani Keegan Bradley e Russell Henley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Tommy Fleetwood conserva la vetta del Travelers Championship ad un round dal termine

In questa notizia si parla di: tommy - fleetwood - travelers - championship

Golf, il PGA Tour si dirige verso il Travelers Championship. Field stellare al TPC River Highlands - Il PGA Tour si sposta ancora una volta nel cuore del Connecticut per il prestigioso Travelers Championship, un evento che ogni anno attrae i migliori talenti mondiali e appassionati di golf da tutto il pianeta.

Golf: Thomas-Scheffler-Fleetwood, che lotta a metà Travelers! - Nel suggestivo paesaggio di Cromwell, il Travelers Championship si anima con un spettacolo di grande livello.

Justin Thomas si alza come una fenice tra venti furiosi e intensa competizione al Travelers Championship.; Rory McIlroy si prepara a scatenare una rivoluzione del golf nella sfida del Travelers Championship il 19 giugno.; Tommy Fleetwood si prepara ad affrontare l'elettrizzante pubblico di New York mentre cerca la gloria nella Ryder Cup al Bethpage Black..

Travelers Championship: Tommy Fleetwood enjoys superb third round to lead by three as Scottie Scheffler drops down leaderboard - Englands Tommy Fleetwood produced superb third round at Travelers Championship to claim solo lead; Fleetwood tops leaderboard by three shots as Scottie Scheffler drops down; watch final round action ... Secondo skysports.com

2025 Travelers Championship leaderboard: Tommy Fleetwood on verge of first PGA Tour win up three after Round 3 - awaited first on the PGA Tour in the final signature event of the season. Da cbssports.com