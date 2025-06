Golf | Minjee Lee vince il Women’s PGA Championship 2025 terzo Major per lei

Minjee Lee conquista il Women’s PGA Championship 2025, aggiudicandosi il suo terzo major in carriera. La talentuosa golfista australiana, nata a Perth, ha dimostrato ancora una volta la sua classe e determinazione, chiudendo con un totale di 284 colpi (-4). Dopo aver già trionfato all’Evian Championship e allo US Women’s Open, la sua vittoria si conferma come un’altra grande pietra miliare nel suo percorso. La gara si conclude con un finale emozionante...

Dopo l’Evian Championship 2021 e lo US Women’s Open 2022, anche il Women’s PGA Championship, da tempo sponsorizzato dalla KPMG, è di Minjee Lee. La ventinovenne australiana, nata a Perth, non solo è una delle tre a chiudere sotto il par, ma lo fa anche in stile, difendendosi bene in un’ultima giornata nella quale contava fondamentalmente quello. Per lei score finale di -4 (nonostante il +2 odierno): per lei 69 72 69 74 (284 colpi). Seconda posizione per la sorprendente thailandese Chanettee Wannasaen, che assieme all’americana Auston Kim si rende protagonista di un gran -4 che porta le due a finire a -1 e a essere le uniche altre a scendere sotto il già citato par (o a rimanerci pari, dato che tutte le altre vanno sopra). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Minjee Lee vince il Women’s PGA Championship 2025, terzo Major per lei

