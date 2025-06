Golf Minjee Lee in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship a 18 buche dalla conclusione

Nel cuore del KPMG Women’s PGA Championship, Minjee Lee si distingue, portandosi in testa a soli 18 buche dalla fine di questo emozionante Major. Le migliori golfiste al mondo continuano a regalare spettacolo, tra colpi spettacolari e tensione palpabile. La battaglia si fa serrata, ma la australiana sembra aver preso il largo: il suo sguardo ora è rivolto al traguardo, promettendo di scrivere un’altra pagina memorabile nel grande libro del golf femminile.

Le migliori golfiste del panorama internazionale non smettono di offrire un grande spettacolo nel corso del terzo dei cinque Major stagionali. Siamo infatti arrivati ad un round dal termine del KPMG Women’s PGA Championship (montepremi 12 milioni di dollari), evento nato nel 1955 ed organizzato in coabitazione da LPGA Tour e PGA of America. A 18 buche dalla conclusione Minjee Lee prende il comando delle operazioni ed abbozza la fuga decisiva. L’australiana sigla un ottimo -3 di giornata che la proietta ad un complessivo -6 (210 colpi) grazie al quale approfitta della giornata storta di Jeeno Thitikul. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Minjee Lee in fuga nel KPMG Women’s PGA Championship a 18 buche dalla conclusione

Golf: Jeeno Thitikul sempre in fuga a metà Women’s PGA Championship. Moresco out - Jeeno Thitikul, giovane stella del golf thailandese, continua a dominare il KPMG Women’s PGA Championship a Frisco, Texas.

