Gol Vlahovic il serbo spazza via le voci di mercato con il goal del definitivo 4-1! Dopo essersi conquistato il penalty il classe 2000 è freddo dagli undici metri – VIDEO

Vlahovic si prende la scena con un goal deciso e un rigore impeccabile, mettendo a tacere le voci di mercato. Il talento serbo, classe 2000, conferma il suo stato di forma e il suo ruolo fondamentale nella Juventus, mentre i bianconeri chiudono il match con un’altra vittoria convincente. La partita al Lincoln Financial Field di Philadelphia si trasforma in un trionfo, sottolineando la determinazione di una squadra che punta sempre più in alto.

Gol Vlahovic, il classe 2000 mette a segno la sua prima rete in questo Mondiale per Club: indiscrezioni di mercato spazzate via con un rigore perfetto. Juve Wydad Casablanca si chiude con un altro netto successo dei bianconeri. Al netto della rete patita a fine primo tempo da Lorch, Madama ha totalizzato un altro risultato largo. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, gli uomini di Igor Tudor hanno battuto i marocchini con quattro reti all’attivo. Vlahovic ?? Juventus 4-1 Wydad Casablanca?? Dusan Vlahovic makes it four! pic.twitter.comDecdn0tHoY — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2025 La marcatura della definitiva quaterna è arrivata attraverso il calcio di rigore realizzato da Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Vlahovic, il serbo spazza via le voci di mercato con il goal del definitivo 4-1! Dopo essersi conquistato il penalty, il classe 2000 è freddo dagli undici metri – VIDEO

In questa notizia si parla di: vlahovic - mercato - serbo - spazza

Vlahovic Juve, l’opinione di Tudor può cambiare le strategie di mercato? Cosa filtra sul possibile futuro del centravanti serbo - Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus rimane incerto, tra valutazioni strategiche e desideri di mercato.

Dusan Vlahovic, il serbo ha già scelto la sua prossima squadra: ecco quale | .it; Orrore Vlahovic: quella giocata può costare la Champions, il serbo decisivo per il pareggio della Lazio.

Vlahovic lascia la Juve e vola in Inghilterra: destinazione a sorpresa - Con l’arrivo di Comolli, si è, in realtà, aperto un piccolo spiraglio per un prolungamento davvero complicato, ma al momento nessuna novità. Scrive calciomercato.it

Scambio Vlahovic-Osimhen, lo scenario è clamoroso: l’indiscrezione di mercato - L'indiscrezione di mercato su uno scambio tra Juventus e Napoli che coinvolgerebbe Dusan Vlahovic e Victor Osimhen ha del clamoroso. Secondo spazioj.it