Gli USA rompono gli indugi | operazione chirurgica sull’Iran

Gli Stati Uniti, guidati dall'azione decisa di Donald Trump, hanno dato il via a un'operazione militare sull'Iran molto prima delle attese. La conferma di tre bersagli nucleari colpiti ha acceso una nuova fase di tensione internazionale, con esplosioni udibili fino a Gerusalemme. La risposta iraniana è immediata e imprevedibile: il clima si fa sempre più incerto, e il mondo osserva con apprensione. Il futuro di questa crisi dipende ora dalla reazione di Teheran e dagli sviluppi successivi.

Gli USA, o, meglio, il Presidente Trump, ha rotto ogni indugio ben prima delle due settimane delle quali lo stesso tycoon aveva parlato. Qualche ora fa, infatti, Donald Trump ha confermato di aver colpito tre siti nucleari iraniani. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. Esplosioni, non si sa se dovute allo scudo di difesa o per obiettivi colpiti, si sono sentite addirittura a Gerusalemme. Gli USA hanno colpito tre obiettivi. Il presidente americano Donald Trump ha confermato che le forze armate statunitensi hanno colpito tre siti nucleari in Iran – Fordow, Isfahan e Natanz – con bombardieri stealth B-2 e bombe "bunker buster" da 30.