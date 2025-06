Gli Usa in guerra al fianco di Israele contro l’Iran | cosa accade adesso le possibili conseguenze in Medio Oriente e nel mondo

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un nuovo, cruciale punto di svolta con il coinvolgimento diretto degli USA al fianco di Israele. La situazione si prospetta complessa, con possibili escalation militari e conseguenze geopolitiche di vasta portata in Medio Oriente e oltre. Ma quali saranno le prossime mosse e come influenzeranno la stabilitĂ globale? Ecco cosa sappiamo e cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Gli Usa in guerra accanto a Israele contro l'Iran: tutte le conseguenze possibili in Medio Oriente e nel mondo. Il trattato di non proliferazione " non è riuscito a proteggere l'Iran " e il suo " diritto di utilizzare il nucleare in modo pacifico". Questa, in sintesi, è la posizione del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, spiegata ai giornalisti in una conferenza stampa convocata a margine della ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica.