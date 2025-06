Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran Trump | Ora la pace

In un sorprendente quanto drammatico evento, gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari in Iran con bombe ‘bunker buster’, segnando un accento di tensione globale. Mentre Trump proclama che “è il momento di pace” e invita l’Iran a terminare la guerra, le reazioni sono infuocate: Netanyahu sottolinea la priorità della forza, e l’Iran risponde con attacchi e minacce di conseguenze durature. La crisi si intensifica, lasciando il mondo sulla soglia di una nuova escalation.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, sganciate bombe ‘bunker buster’. Discorso del presidente Usa alla nazione: ‘Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di questa guerra’. Netanyahu; ‘Io e Trump diciamo, ‘prima la forza, poi la pace’. Ira dell’Iran: ‘Barbaro attacco, quanto accaduto avrà conseguenze eterne’. Missili contro Israele, esplosioni a Tel Aviv. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti hanno iniziato una pericolosa guerra contro l’Iran attaccando gli impianti nucleari del Paese. “L’Iran si riserva il diritto di difendersi dall’aggressione statunitense con tutte le sue forze”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gli Usa bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: “Ora la pace”

