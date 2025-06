Gli Usa attaccano tre siti nucleari iraniani | Uranio spostato in precedenza da Fordow | Teheran | Ridurremo in cenere le basi americane | Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa usato per la prima volta il missile Kheibar

In un clima di tensione sempre più acceso, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con attacchi a Tel Aviv e Haifa usando il missile Kheibar per la prima volta. Decine di feriti e una regione sulla soglia dello scontro aperto: il mondo osserva in attesa di una possibile de-escalation, ma le tensioni tra Iran, Israele e USA rischiano di sfociare in un conflitto più ampio e devastante.

Decine di feriti nello Stato ebraico. Trump: "Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore". Tajani: "Ci auguriamo che ora si arrivi alla de-escalation". Crosetto: "L'azione americana cambia lo scenario". Israele contrattacca bombardando l'Iran occidentale.

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Trump: «Completamente cancellati i loro siti nucleari. Ora la pace o colpiremo ancora». Netanyahu: «Una decisione che cambierà la storia». Teheran: «Ora è guerra» - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele si intensificano, scuotendo la scena internazionale. Dopo l’attacco americano agli siti nucleari iraniani, il mondo si interroga: sarà la fine delle ostilità o un nuovo capitolo di conflitto? La decisione di Washington potrebbe cambiare per sempre gli equilibri geopolitici.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow, Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore" - In un clima di crescente tensione, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi mirati contro i siti nucleari iraniani, inclusa la centrale di Fordow, suscitando un’ondata di preoccupazione internazionale.

Israele attacca il sito nucleare di Isfahan, bombardieri partono dagli Usa: gli ultimi tentativi europei di accelerare un'uscita diplomatica; Guerra Israele - Iran, giorno dieci: Gli Stati Uniti attaccano tre siti nucleari in Iran. Trump: 'Teheran accetti la pace'

Gli Usa attaccano l'Iran, colpiti tre siti nucleari. Teheran: "Conseguenze eterne" - Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un attacco da parte delle forze armate americane sul territorio dell'Iran.

Gli Usa attaccano l'Iran, Trump: "Distrutti 3 siti nucleari. La pace o colpiremo ancora". Teheran: "Ora comincia la guerra". Il mondo trema - Mossa a sorpresa del presidente Usa che ha annunciato l'attacco su Truth.