Gli Usa attaccano tre siti nucleari iraniani | Pace o sarà peggio | I pasdaran | Ridurremo in cenere le basi americane | Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa Israele contrattacca

In un clima di tensione crescente, gli Stati Uniti attaccano tre siti nucleari iraniani, scatenando una risposta feroce da parte dei pasdaran e di Israele. Tra minacce di rappresagge e alleanze in evoluzione, la regione sembra avvicinarsi al punto di non ritorno. Trump avverte: "Teheran, accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore". La questione si fa sempre più incandescente, lasciando presagire un escalation senza precedenti.

Trump: "Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore". L'Iran promette "conseguenze eterne". Gli Houthi: "Attaccheremo le forze Usa nel Mar Rosso". Israele contrattacca bombardando l'Iran occidentale.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow, Teheran accetti la pace o il prossimo attacco sarà peggiore" - In un clima di crescente tensione, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi mirati contro i siti nucleari iraniani, inclusa la centrale di Fordow, suscitando un’ondata di preoccupazione internazionale.

