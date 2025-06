Gli Usa attaccano l' Iran Trump | Siti nucleari annientati Che succede ora

L’attacco degli Stati Uniti all’Iran ha segnato una svolta cruciale nel panorama geopolitico: con siti nucleari distrutti e Teheran che risponde con raid su obiettivi israeliani, il mondo si trova a un bivio. La situazione è tesa come mai prima, e le conseguenze di questa escalation potrebbero ridisegnare gli equilibri regionali e globali. Ora, la domanda che tutti si pongono è: cosa succederà nei prossimi giorni?

Il presidente americano Donald Trump, dalla Situation room e con il cappellino Maga in testa, ha dato ordine di attaccare l'Iran. Colpiti siti nucleari a partire dalle due della notte italiana. Teheran risponde con raid su obiettivi israeliani. Un "successo militare spettacolare" e l'"annientamento completo e totale" della capacità iraniana di arricchire l'uranio per le armi nucleari, ma anche un avvertimento: o Teheran accetta la pace o pagherà un prezzo più alto, ha commentato Trump sul raid contro tre siti nucleari. Bombe da trentamila libbre sono state sganciate. Colpito il sito nucleare di Fordow e l'impianto piu' grande per l'arricchimento dell'uranio, Natanz, lo stesso che Israele aveva attaccato nei giorni scorsi.