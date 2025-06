Gli Usa attaccano l’Iran Trump | Distrutti 3 siti nucleari La pace o colpiremo ancora Teheran | Ora comincia la guerra Il mondo trema

In un colpo di scena che scuote le sorti del Medio Oriente, Donald Trump ha deciso di intervenire senza aspettare le due settimane promesse, attaccando l’Iran dopo giorni di tensioni e bombardamenti. Con tre siti nucleari distrutti, il mondo trema di fronte a un possibile ritorno della guerra globale. La diplomazia sembra sfumare: ora, la domanda è una sola. Quale sarà il prossimo passo in questa crisi senza precedenti?

Roma, 22 giugno 2025 – Non ha atteso le annunciate due settimane promesse per negoziare con Teheran, con una mossa a sorpresa il presidente Usa Donald Trump ha attaccato l’Iran, dopo nove giorni di bombardamenti israeliani. La speranza è di costringere il regime di Teheran a cedere, ma c’è il rischio di un'imprevedibile escalation in Medio Oriente. E le prime avvisaglie sono già nelle minacce partite dalla tv di Stato iraniana, secondo cui “ogni cittadino americano, o militare, nella regione è ora un legittimo obiettivo”. “Adesso è iniziata la guerra”, si legge in un post pubblicato su X dall’account associato ai Guardiani della Rivoluzione iraniana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli Usa attaccano l’Iran, Trump: “Distrutti 3 siti nucleari. La pace o colpiremo ancora”. Teheran: “Ora comincia la guerra”. Il mondo trema

