Gli Usa attaccano l' Iran il mondo trema

In un atto che scuote le fondamenta della geopolitica, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran in piena notte, con bombardieri Stealth e sottomarini armati di missili. Il mondo trema di fronte a questa escalation senza precedenti, mentre le tensioni tra le due nazioni raggiungono un punto di non ritorno. Un'azione che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri del Medio Oriente e del pianeta intero. La domanda ora è: quali saranno le conseguenze di questa ostilità?

Alle 02:30 del mattino locali, i bombardieri Stealth B-2 hanno sganciato sei bombe anti-bunker GBU-57 sul sito nucleare di Fordow, nascosto dall'omonima montagna. Mentre i sottomarini americani hanno colpito con 30 missili da crociera Tomahawk i siti di Natanz e Isfahan.

“Pronti a colpire le centrali nucleari”. Guerra, ora il mondo trema - Il mondo è nel fuoco: le tensioni tra le potenze nucleari si infiammano, minacciando un conflitto globale.

Ucraina, il mondo trema: Zelensky attacca Trump: “Così incoraggia Putin”. E Mosca attacca ancora - L'Ucraina continua a tremare sotto l'ondata di attacchi russi, con almeno 13 morti e numerosi civili feriti.

#Khamenei parla in tv: "Se gli Usa attaccano subiranno danni irreparabili". #Teheran prepara rappresaglie contro le basi americane in Iraq. Washington sposta anche la terza portaerei. Netanyahu: "Israele è più forte che mai"

Israele attacca l'Iran, l'analisi lucida di @rulajebreal: Netanyahu dice di combattere il terrorismo e nel mentre rifornisce l'ISIS In Onda 14 giugno 2025

Gli Usa attaccano l'Iran, il mondo trema; Trema la terra in Birmania, scossa di magnitudo 7.7.

Stati Uniti attaccano Iran, la diretta: esplosioni a Tel Aviv, Israele chiude lo spazio aereo - Lo ha riferito il corrispondente dell'Afp, parlando del nuovo attacco iraniano contro Israele, lanciato ore dopo i ...

Iran attacca Israele con missili ipersonici. Khamenei: "La battaglia ha inizio" - "La battaglia ha inizio", ha detto la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, mentre il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche affer ...