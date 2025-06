Gli Usa attaccano l’Iran | bombardati tre siti nucleari Guterres Onu | Pericolosa escalation

In una notte segnata da tensioni crescenti, gli Stati Uniti hanno colpito tre siti nucleari iraniani con bombe "bunker buster", scatenando un pericoloso aumento di escalation. Donald Trump ha annunciato il successo dell’attacco e invitato l’Iran alla pace, mentre il mondo osserva con apprensione i rischi di un conflitto più ampio. La situazione rimane incerta e critica, lasciando nuovamente tutti…

Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, sganciate bombe "bunker buster". Il presidente Usa Donald Trump in un discorso alla nazione ha detto: 'Ora è il momento per la pace, l'Iran deve accettare la fine di questa guerra". "Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan" ha scritto Donald Trump su Truth spiegando che "un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito principale, Fordow. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano.Tutti gli aerei stanno rientrando sani e salvi". Poi il presidente Usa si è rivolto all'esercito: "Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani.