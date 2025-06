Gli Usa attaccano l’Iran | bombardati tre siti nucleari Guterres Onu | Pericolosa escalation

In un movimento che rischia di compromettere la stabilità globale, gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan, con bombe "bunker buster". Donald Trump ha dichiarato che "un carico completo di bombe" ha segnato un passaggio decisivo. Mentre Guterres avverte di una pericolosa escalation, il mondo guarda con apprensione. La situazione rimane critica, e ora più che mai, è necessario un impegno verso la pace e il dialogo.

Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, sganciate bombe “bunker buster”. Il presidente Usa Donald Trump in un discorso alla nazione ha detto: ‘Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di questa guerra”. “Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz ed Esfahan” ha scritto Donald Trump su Truth spiegando che “un carico completo di bombe è stato sganciato sul sito principale, Fordow. Tutti gli aerei sono ora fuori dallo spazio aereo iraniano.Tutti gli aerei stanno rientrando sani e salvi”. Poi il presidente Usa si è rivolto all’esercito: “Congratulazioni ai nostri grandi guerrieri americani. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gli Usa attaccano l’Iran: bombardati tre siti nucleari. Guterres (Onu): “Pericolosa escalation”

In questa notizia si parla di: iran - siti - nucleari - attaccano

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Trump: «Completamente cancellati i loro siti nucleari. Ora la pace o colpiremo ancora». Netanyahu: «Una decisione che cambierà la storia». Teheran: «Ora è guerra» - Le tensioni tra Stati Uniti, Iran e Israele si intensificano, scuotendo la scena internazionale. Dopo l’attacco americano agli siti nucleari iraniani, il mondo si interroga: sarà la fine delle ostilità o un nuovo capitolo di conflitto? La decisione di Washington potrebbe cambiare per sempre gli equilibri geopolitici.

USA attaccano siti nucleari iraniani, in allerta anche le basi militari in Italia Vai su Facebook

Blitz 'Martello di mezzanotte': gli Usa attaccano l'Iran Colpiti i siti nucleari. Il segretario della Difesa: "Successo schiacciante" https://siciliaweb.it/2025/06/blitz-martello-di-mezzanotte-gli-usa-attaccano-liran/… Vai su X

Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Trump: Distrutti i siti nucleari. Teheran: Conseguenze saranno eterne; Guerra Isarele-Iran, Usa: Distrutto programma nucleare. Netanyahu: Ora accordi di pace; Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?.

Gli Usa attaccano l'Iran. Trump: "Cancellati i siti nucleari". Netanyahu ringrazia. Araghc... - Dopo le parole, Donald Trump passa ai fatti e a sorpresa nella notte, ha attaccato l'Iran, schierandosi al fianco di Israele dopo 9 giorni di guerra. Secondo msn.com

Iran, Trump attacca e poi lancia il MIGA per cambio di regime: "Perché no?" - Al Muro del Pianto Netanyahu prega per il "successo della guerra contro l'Iran e per Trump". Segnala msn.com